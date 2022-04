Sarà l'aria di casa? Sarà la spinta del pubblico. Chissà, certo è che se Federico Bernardeschi deve segnare, preferisce farlo a Torino. O almeno questo dicono i dati. Come riferito dal sito ufficiale della Juve, tutti gli ultimi quattro gol in tutte le competizioni dell'esterno classe 1994 con la maglia della Vecchia Signora sono arrivati allo Stadium: due in Serie A, uno in Champions League e uno in Coppa Italia, quello decisivo di ieri sera contro la Fiorentina, sua ex squadra, che ha regalato ai bianconeri la finale della competizione contro l'Inter.