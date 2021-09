Più spesso una squadra del calibro della Juventus riceve le sue avversarie in un contesto notturno, come nella foto di copertina di questo articolo. Invece no, oggi la Juve prova il brivido di giocare all'ora di pranzo, contro una Sampdoria desiderosa di riscattare lo 0-4 casalingo incassato col Napoli. Gli uomini di Allegri invece vogliono trovare anche la prima vittoria stagionale davanti ai propri tifosi.

Entriamo allora in clima partita, con tutte le immagini del prematch di Juve-Samp dallo stadio della Continassa, provenienti dai due club e dal nostro inviato sul posto: