Juve, non serve Berardi: c'è Yildiz

Berardi, la Juve è un rimpianto?

La scorsa estate sembrava la volta buona, dopo anni e anni di voci, corteggiamenti e tentativi più o meno concreti. Le cose, però, sono andate diversamente, con tanto di "rottura" - poi ricomposta - tra il giocatore e il. Siamo a gennaio 2024 e Domeniconon è ancora un giocatore della. Non lo è mai stato e probabilmente mai lo sarà, perché il momento più propizio pareva proprio essere quello dello scorso agosto, con il giocatore all'apice della carriera e, alla soglia dei 30 anni, finalmente pronto al salto in una big:Quello in corso adesso, in sostanza., di fronte al quale sembra quasi blasfema l'idea di andare a prendere un giocatore (di 11 - sì, 11! - anni più grande, senza nemmeno grande esperienza internazionale) che di fatto agisce nello stesso ruolo del turco classe 2005 e, volendo allargare lo sguardo, anche di quel Matiasche potrebbe a sua volta essere sacrificato pur di puntare tutto sulla "nuova" stella bianconera.Domani sera "Mimmo" scenderà in campo all'Allianz Stadium con il suo Sassuolo, forse con qualche rimpianto per quello che avrebbe potuto essere - e che per sua volontà sarebbe stato, fermando il contagiri dei ricordi alla scorsa estate - e magari anche con la consapevolezza che quella maglia bianconera non sarà mai sua.Lunedì di vigilia e lunedì di Osservatorio Romano. Saremo in diretta oggi dallecon Marcello Chirico e Cristiano Corbo per le ultime di mercato e un ampio pre partita.