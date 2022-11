La lunga sosta per il Mondiale, lo si dice da settimane, sarà anche un'occasione per tracciare un bilancio in casa. L'aria è decisamente cambiata dalle parti della Continassa, dove alla "depressione" per l'uscita anticipata dallae per una classifica ben poco felice si è sostituito, almeno in parte, l'entusiasmo per un bel filotto di, che ha spinto i bianconeri al terzo posto a soli due punti di distanza dal Milan (ma ancora a -10 dal Napoli capolista).Non che sia tutto rose e fiori, sia chiaro, ma quantomeno il clima generale è di, con lo stesso Massimilianoche sembra aver tirato un sospiro di sollievo dopo una prima parte di stagione in cui la sua panchina è stata più volte considerata in bilico, alla luce dei risultati della squadra. E se fino a poche settimane fa a spopolare era solo l'hasthag, adesso suinon mancano iche "perdonano" il tecnico livornese per un inizio di stagione a dir poco zoppicante e che si dicono convinti della sua capacità di risollevare definitivamente la Juve per guidarla a una clamorosa rimonta in campionato, e magari anche alla vittoria dell'Dall'altro lato, però, resistono anche i detrattori, secondo cui la mancata qualificazione agli ottavi di Champions League non può proprio essere perdonata a un allenatore con un ingaggio pesante quanto il suo, che era stato richiamato con la speranza di riportare la Vecchia Signora ai fasti della sua prima esperienza in bianconero.