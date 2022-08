Lasi appresta ad affrontare loquesta sera all'Allianz Stadium di Torino. I bianconeri sicuramente sono partiti meglio rispetto allo scorso anno quando il punto raccolto nelle prime tre partite era soltanto uno. In questa stagione sono quattro in più con due pareggi ed una vittoria ma sono altrettanti quelli già lasciati lungo la strada.bene non conta così tanto se i risultati non arrivano e lo dimostra il pareggio contro laNon si devono perdere altri punti perchè poi rischierebbero di diventare troppi come successo l'anno scorso. Nella stagione passata ladalla quarta giornata alla trentesima aveva conquistato più punti di tutti: bencontro i 57 del Milan. Così si sono portati ai limiti della lotta Scudetto ma non è bastato perchè appena un passo falso rappresentato dalla sconfitta contro l'Inter seppur con la miglior prestazione stagionale ha tagliato la JuveOra la Juventus deveDall'obiettivo di non perdere altri punti con squadre meno forti perchè può rivelarsi decisivo con le rivali dirette. Da qui poi la gara conto la Fiorentina al Franchi quindi un campo ostico. Poi Salernitana, Monza e Bologna ma l'obiettivo resta uno solo: non lasciare punti preziosi per strada per continuare a credere nello Scudetto.