Laha trasmesso una sensazione pessima durante il mercato che si è chiuso ieri, e non perché ha dovuto fronteggiare. Questo è un problema che hanno quasi tutti. Il fatto è che il club bianconero è sembrato completamentea fronteggiare gli eventi che via via gli si stavano verificando attorno. Inclusa la partenza di, che pure. Così il gruppo consegnato daal suo amicoè pieno di contraddizioni e di lacune, in particolare mancano. E ora, per costruire una Juve da, all’allenatore serve un’impresa.ha ilnecessario per far rendere al massimo ogni calciatore e per ottenere il massimo da ogni gruppo. Non costruisce q, efficaci, anche spietate. Può riuscirci pure stavolta, benché gli siano venuti meno alcuni elementi cardine della sua idea di calcio. In particolare un regista che organizzi e dia i tempi, alla, e un uomo d’area, alla. Cosa potrà inventarsi dunque Max per rilanciare la Juve verso il vertice?Magari commettiamo un errore, ma pensiamo che la prima mossa di Allegri sarà quella di dare. Ha costruito le sue vittorie soprattutto sulla capacità di non prendere gol, proverà a seguire la stessa strada. Le potenzialità non gli mancano, perché quel reparto sembra il meno incompleto:, ma anchesono in grado di dare pian piano consistenza alla retroguardia. Poi dovrà inventarsi un centrocampo competitivo, anche perché la mediana dovrà aiutare in fase di contenimento.. In avanti avrà tante soluzioni, nessuna davvero convincente: chi occupa l’area? Se l’allenatore fosse, magari risponderebbe:. A Max però piace che là davanti ci sia un centravanti vero: dafino a, la sua storia parla così. Quanto ai gol di(che mancheranno), è forse il problema minore: se la squadra funzionerà, a questo penseranno un po’ Dybala, un po’ Chiesa, un po’ Morata e Kean.@steagresti