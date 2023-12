L'ex arbitro Graziano, all'interno degli studi Mediaset, si è dichiarato sorpreso del mancato richiamo di Massa al Var in Genoa-Juve per il tocco di braccio netto di, poi segnalato come “errore non chiaro” dal designatore Rocchi. Smentito in seguito dalle parole dei suoi ex colleghi. "L’errore sta in quello che è successo a Marassi" ha svelato l’ex fischietto Cesari dopo aver analizzato il fallo che ha portato al rigore punizione per l’Inter contro il Bologna ieri sera per un tocco simile di Corazza.