Come racconta Gazzetta, oggi contro l’Udinese l’Allianz Stadium sarà sold out per la prima casalinga del 2023: Allegri punta molto sull’estro dell’argentino Di Maria e sulla potenza del francese Rabiot. Divisi dal Mondiale in Qatar, uniti dalla Juventus che vuole rendere omaggio a Gianluca Vialli con l’ottava meraviglia consecutiva in Serie A.