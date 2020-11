1









Allestito un nuovo drive-through a Torino, in zona... Allianz Stadium! In questi giorni stanno ultimando il drive in per i tamponi rapidi, il primo della regione Piemonte, proprio a Torino. La Juventus ha collaborato con il Comune, l'ASL Città di Torino e l'Arpa, concedendo gratuitamente lo spazio che è di proprietà ovviamente dei bianconeri. Sarà dunque nell'area parking dello stadio.