Un esordio niente male quello dicon la maglia della. Ieri sera il centrocampista di proprietà dellaha infatti giocato per 90 minuti nella partita contro ilpoi vinta dai viola 4 a 1, mettendosi in mostra anche per un dato importante, che fa ben sperare: una percentuale altissima, vicina al 90%, di passaggi riusciti. Di lui, che in tutto lo scorso anno al Liverpool aveva collezionato solo pochissimi minuti, ha parlato bene anche il tecnico Vincenzo, che ai microfoni di Dazn ha sottolineato come peraltro la sua condizione sia ancora migliorabile. Emblematico anche il commento dell'ex Juve Rolando: "Lo abbiamo visto benissimo, siamo contenti della sua partita. Ci darà una grossa mano".Certo, forse è ancora presto per saltare alle conclusioni. Eppure tra il popolo bianconero c'è già qualcuno che il brasiliano lo rimpiange, o meglio che avrebbe voluto vederlo all'opera in un contesto diverso, che avrebbe potuto esaltarne le caratteristiche e il talento, forse messo in ombra ma mai davvero cancellato dai problemi fisici che lo hanno tanto tormentato. E a questo proposito non poteva mancare una "frecciata" via TikTok a Massimilianoda parte di Lele, che non ha mai nascosto il suo apprezzamento nei confronti di Arthur: