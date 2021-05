La Juventus dovrà avere un occhio di riguardo per Duvan Zapata, attaccante dell’Atalanta che stasera De Ligt e compagni affronteranno nella finale di Coppa Italia al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Allerta massima non solo per le sue qualità, collettive e individuali, ma soprattutto perché la Juve è una delle vittime preferite del colombiano. Come riporta il club in focus pubblicato sul sito ufficiale, Zapata è il giocatore che ha segnato più gol alla Juventus considerando tutte le competizioni dal 2016/17 ad oggi: sette in 10 sfide.