Mattinata sui campi dello Juventus Training Center per i bianconeri, che, in attesa della ripresa del campionato dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, si sono ritrovati per una seduta di allenamento basata su lavoro fisico. Appuntamento al JTC fissato per lunedì mattina, con la squadra che usufruirà di tre giorni liberi.



E' il report apparso sul sito della Juventus.