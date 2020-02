La Juve oggi è tornata al lavoro in vista della partita di sabato prossimo in campionato contro la Spal. Intorno alle 13.30 i giocatori sono arrivati alla Continassa, dove poco dopo è iniziata la seduta agli ordini di Maurizio Sarri. Il tecnico in settimana spera di recuperare Federico Bernardeschi e Sami Khedira dai rispettivi infortuni, così come si rivedrà Cristiano Ronaldo, assente giustificato domenica scorsa, nella gara vinta comunque 2-0 contro il Brescia allo Stadium. Alle 17.30 la seduta pomeridiana si è conclusa. La Juve tornerà ad allenarsi domani