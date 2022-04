Riprende al Training Center la preparazione alla trasferta di Cagliari. I bianconeri, dopo il giorno di pausa di ieri, oggi sono scesi in campo in mattinata: nel menu di giornata, un lavoro focalizzato sulla tecnica.



La squadra si è infatti concentrata su esercitazioni tecniche per il possesso palla, con spostamento del fronte di gioco.



Successivamente, ci si è concentrati sulle conclusioni con difesa schierata.



Domani il gruppo è atteso ancora al mattino.



Da Juventus.com