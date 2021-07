Continua senza sosta la preparazione della Juve sotto la guida di Mister Massimiliano Allegri. Dopo l’amichevole di sabato scorso contro il Cesena, la prima della nuova stagione, i bianconeri sono attesi sabato sera alle ore 21.00, all’U-Power Stadium di Monza, dal match contro i padroni di casa valevole per la venticinquesima edizione del Trofeo “Luigi Berlusconi”. Un test che la Juve vorrà vincere e per farlo la squadra si è focalizzata su questi aspetti: sulla tecnica, al mattino, e nello specifico su esercitazioni di reparto e recupero palla, mentre nel pomeriggio l’attenzione è stata messa sulla forza. Domani è in programma una nuova giornata di lavoro, alla vigilia della gara contro il Monza. Continua senza sosta la preparazione della Juve sotto la guida di Mister Massimiliano Allegri. Dopo l’amichevole di sabato scorso contro il Cesena, la prima della nuova stagione, i bianconeri sono attesi sabato sera alle ore 21.00, all’U-Power Stadium di Monza, dal match contro i padroni di casa valevole per la venticinquesima edizione del Trofeo “Luigi Berlusconi”. Un test che la Juve vorrà vincere e per farlo la squadra si è focalizzata su questi aspetti: sulla tecnica, al mattino, e nello specifico su esercitazioni di reparto e recupero palla, mentre nel pomeriggio l’attenzione è stata messa sulla forza. Domani è in programma una nuova giornata di lavoro, alla vigilia della gara contro il Monza. Continua senza sosta la preparazione della Juve sotto la guida di Mister Massimiliano Allegri. Dopo l’amichevole di sabato scorso contro il Cesena, la prima della nuova stagione, i bianconeri sono attesi sabato sera alle ore 21.00, all’U-Power Stadium di Monza, dal match contro i padroni di casa valevole per la venticinquesima edizione del Trofeo “Luigi Berlusconi”.

Com'è andata la giornata in casa? Procede regolarmente il ritiro bianconero, nonostante il caso di positività di. Econtinua a lavorare in ottica. Ecco il comunicato."​Continua senza sosta la preparazione della Juve sotto la guida di Mister Massimiliano Allegri. Dopo l’amichevole di sabato scorso contro il Cesena, la prima della nuova stagione, i bianconeri sono attesi sabato sera alle ore 21.00, all’U-Power Stadium di Monza, dal match contro i padroni di casa valevole per la venticinquesima edizione del Trofeo “Luigi Berlusconi”.Domani è in programma una nuova giornata di lavoro, alla vigilia della gara contro il Monza".