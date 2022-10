Federicosi è allenato con la squadra anche ieri, ma non è partito con la Juve per Israele. Continua nel suo programma di recupero, ma come ha anticipato in conferenza stampa Massimiliano Allegri, ci sarà ancora da aspettare per rivederlo in campo: per questo è rimasto in Italia, dove si allenerà con i ragazzi dell’Under 17, dato che anche l’Under 19 è in Israele per la Youth League, mentre la Juve NextGen è impegnata domani nel recupero di campionato a Vicenza. Lo riporta la Gazzetta.