Nella mattinata di oggi la Juventus si è allenata sotto la supervisione di un ospite speciale. Si tratta dell'ex calciatore di Inter e Roma Walter Adrian Samuel, il quale si è presentato nel quartier generale della Continassa per assistere alla seduta odierna, in quanto assistente del commissario tecnico dell'Argentina Lionel Scaloni. In virtù di questo è poi avvenuto un'incontro con Massimiliano Allegri e i due argentini Angel Di Maria e Matias Soulè al termine dell'allenamento.