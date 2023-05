Dal sito ufficiale Juventus:Juventus di nuovo in campo dopo i due giorni di pausa che hanno fatto seguito alla sfida contro il Milan. Il prossimo impegno dei bianconeri sarà in casa dell'Udinese per l'ultima gara della stagione: appuntamento il 4 giugno 2023 alle ore 21:00.Il gruppo si è ritrovato al mattino davanti ai tifosi che hanno avuto l'opportunità di assistere all'allenamento. Dopo i torelli, lavoro sulla gestione del possesso palla e per concludere partitella. Al termine dell'allenamento i ragazzi della Prima Squadra hanno svolto una serie di attività con i ragazzi che hanno preso parte al progetto "ADB Challenges Day".Domani appuntamento per l'allenamento in programma al mattino.