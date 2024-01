Come racconta Tuttosport, nella giornata di ieri c'era anche l'ad Maurizio, insieme Cristianoe Giovanni, ad assistere all'allenamento dellain vista della sfida di Coppa Italia contro la Salernitana, gara diretta valida per gli ottavi di finale in programma giovedì sera all'Allianz Stadium. I dirigenti, tra le altre cose, hanno osservato da vicino anche la freschezza e la voglia di mettersi in mostra di tanti ragazzi che nelle ultime settimane hanno visto meno il terreno di gioco e che potrebbero trovare un po' di spazio proprio nel torneo "parallelo" al campionato.