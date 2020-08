Weston McKennie ha dato il via alla campagna acquisti della Juventus, domani mattina sono previste le visite mediche per poi aggregarsi con il gruppo squadra. A proposito, proseguono gli allenamenti sotto l'inedita guida di Andrea Pirlo, che ha potuto osservare anche Paulo Dybala, alle prese con il recupero dall'infortunio che lo ha condizionato nel finale di stagione. Di seguito il report della seduta.



"Dopo due giorni interamente trascorsi al JTC, i bianconeri hanno beneficiato di qualche ora di riposo supplementare al mattino. Oggi era infatti in programma un solo allenamento e la squadra si è ritrovata nel tardo pomeriggio per dedicarsi, dopo il riscaldamento, ad una seduta tattica, chiusa poi da una partitella. È tornato al JTC anche Paulo Dybala per proseguire nel suo programma di recupero. Domani stesso copione: i bianconeri saranno in campo nuovamente nel pomeriggio".