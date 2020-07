Allenamento e conferenza stampa. Tutto nel pomeriggio. La giornata di vigilia della Juventus di Maurizio Sarri è racchiusa tutta qui. Oggi i bianconeri si alleneranno alla Continassa. Prima il tecnico toscano (ore 16.15) parlerà in conferenza stampa per anticipare i temi del derby della Mole in programma domani (ore 17.15) allo Stadium. La seduta di allenamento è prevista per le 17.15, orario in cui le due squadre dovrebbero scendere appunto in campo.