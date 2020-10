Dopo il pari di Crotone, la Juve si è ritrovata alla Continassa e ha iniziato la marcia di avvicinamento verso la sfida di martedì con la Dynamo Kiev. Non casuale l'immagine scelta dai bianconeri: è il sorriso di Dybala ad accompagnare il comunicato ufficiale.



IL COMUNICATO - "Messo subito alle spalle il pareggio di ieri, la Juve ha ricominciato subito a lavorare: in agenda c’è un appuntamento importante, molto importante, l’esordio in Champions League martedì contro la Dinamo Kiev. La squadra si è quindi ritrovata questa mattina: scarico in palestra per chi ha giocato ieri, possessi palla e partitella per il resto del gruppo. Domani la squadra si ritroverà per la rifinitura, dopodichè volerà in Ucraina, dove alle 18.45 (ora italiana) è prevista la conferenza stampa dei bianconeri (in diretta sulla sezione Juventus Tv del nostro sito").