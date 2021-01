E’ iniziato nel migliore dei modi l’intensissimo mese di gennaio che attende i bianconeri. La vittoria e il poker contro l’Udinese sono quindi già alle spalle, perché mercoledì sera la Juve sarà in campo a San Siro contro il Milan capolista della Serie A.



La squadra si è dunque ritrovata già questa mattina al Training Center, e mentre i protagonisti della sfida di ieri hanno avuto una seduta di scarico, il resto del gruppo ha lavorato in campo dedicandosi prima ai possessi palla e poi a una partitella.



Domani, vigilia di gara, appuntamento alla Continassa in tarda mattinata.



Sempre domani, alle 14.30, Mister Pirlo risponderà alle domande dei giornalisti invitati e collegati da remoto. Live, come sempre, su Juventus Tv.