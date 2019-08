Mattinata di allenamento per la Juve in vista della partita di domani tra i bianconeri e l’Atletico Madrid valida per il torneo International Champions Cup 2019. Al termine della seduta, giocatori e staff pranzeranno alla Continassa prima di imbarcarsi per il volo con destinazione Stoccolma. C'è grande attesa per l'impegno svedese che conclude il tour estivo dei bianconeri: Tottenham ed Inter le prime due sfide. Il mister Maurizio Sarri potrà utilizzare questo test alquanto probante per capire come i giocatori stiano assimilando i suoi schemi e la sua idea di calcio. Il tecnico toscano potrebbe ripartire dal 4-3-3, sistema di gioco già impiegato nelle prime uscite estive dalla Juventus.