"Si è svegliata con il sorriso la Juve questa mattina. Con il poker rifilato al Lecce ieri sera all’Allianz Stadium, i bianconeri hanno consolidato il proprio posto in vetta al campionato. E’ già però tempo di guardare avanti, perché martedì sera, al Luigi Ferraris, è in programma la sfida con il Genoa. Mattinata di lavoro per gli uomini di Sarri: recupero per chi ha giocato ieri sera con i pugliesi, e lavoro personalizzato per il resto della squadra. Prossima seduta in programma lunedì".



Le novità dall'allenamento nel report ufficiale apparso sul sito della Juventus.