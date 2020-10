1









Allenamento mattutino per la Juventus, che ha lavorato poche ore dopo il pari contro il Verona di ieri sera. Alla Continassa, come comunicato dalla società attraverso il sito ufficiale, ​scarico e possesso palla. A concludere, la classica partitella.



IL COMUNICATO - "All’indomani della sfida di campionato contro il Verona, la Juve ha subito ripreso a lavorare. Seduta di scarico, quella di questa mattina, per chi ha giocato ieri, mentre il resto del gruppo è sceso in campo per affrontare una sessione dedicata al possesso palla, conclusa con una partitella. ​Domani è già vigilia di Juve-Barça: il menu bianconero prevede allenamento in mattinata e conferenza stampa all’Allianz Stadium alle 14: come sempre, la potrete seguire in diretta sulla sezione Juventus Tv".