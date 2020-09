Manca sempre meno alla prima della Juventus targata Andrea Pirlo. La data da cerchiare in rosso sul calendario è domenica 20 settembre, quando alle 20.45 i bianconeri affronteranno la Sampdoria. Nel frattempo, la squadra di è ritrovata alla Continassa per la seduta mattutina. Il Maestro sembra propendere per un 3-5-2 verso la prima gara di campionato: in attacco, oltre a Cristiano Ronaldo, salgono le quotazioni di Dejan Kulusevski.