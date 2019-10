Your browser does not support iframes.

Una seduta aperta al pubblico. Sul campo i giocatori, sugli spalti della Continassa gli Juventus Member e da casa tutti i tifosi bianconeri. In moltissimi hanno potuto osservare la sessione di avvicinamento a Inter-Juve, gara in scena domenica sera a San Siro.



Tante le prodezze, riportate con i video nella nostra gallery. Sugli spalti anche un messaggio, che qualcuno ha ricondotto a un segnale proprio alla prossima avversaria: "Everyone", scrivono i tifosi vicino alla mascotte Jay. Parola che si oppone a "Not for everyone", claim dell'Inter.