Si avvicina sempre di più per lala sfida contro la, valida per la semifinale di ritorno diQuesta mattina i bianconeri sono scesi in campo per allenarsi alla Continassa, come si legge nel report ufficiale del club: "Domenica mattina in campo per la Juventus, che prepara l’importante sfida di martedì 23 aprile alle 21: all’Olimpico ci si gioca con la Lazio l’accesso alla Finale di Coppa Italia. Oggi il gruppo ha lavorato a lungo sulla, per concludere con la consueta partitella. Domani, menu della vigilia: alle 11 conferenza stampa di Mister Allegri, allenamento nel pomeriggio e a seguire partenza per la Capitale".