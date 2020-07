La Juventus, attraverso il sito ufficiale, racconta l'allenamento di oggi: subito dopo la sfida con la Lazio, i ragazzi erano già in campo alla Continassa. "Quella di ieri sera all’Allianz Stadium con la Lazio è stata una vittoria fondamentale, di grande forza e di importanza assoluta. Non c’è però tempo per festeggiare, perché questa settimana i bianconeri sono chiamati ad altri due impegni. Prima, tra due giorni, toccherà all’appuntamento in casa dell’Udinese, e poi, domenica sera, all’Allianz Stadium arriverà la Sampdoria. Ecco perché gli uomini di Maurizio Sarri sono scesi in campo questa mattina al JTC, per preparare fin da subito la sfida con i friuliani. Come di consueto, nei giorni post-gara, la squadra ha lavorato divisa in due gruppi: scarico per chi ha giocato ieri sera. Domani, mercoledì 22 luglio, seduta in programma al pomeriggio".