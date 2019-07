Your browser does not support iframes.

La Juventus torna in campo. Dopo il primo allenamento di mercoledì al Training Center della Continassa, la squadra bianconera ha replicato ieri con una doppia seduta, tra mattina e pomeriggio, agli ordini di Maurizio Sarri. Oggi è il day 3 della nuova gestione del tecnico subentrato a Massimiliano Allegri, in attesa che rientrino Cristiano Ronaldo e Blaise Matuidi a Torino in vista della prossima settimana e della conseguente partenza per Singapore, dove la Juventus vivrà la tournée estiva e le grandi amichevoli della International Champions Cup.



L'ALLENAMENTO - Dopo il risveglio muscolare, i bianconeri si sono focalizzati sul lavoro atletico e sugli scatti. Per altro, secondo quanto riportato da Sky Sport, ci sarebbe anche Fabio Paratici in questo momento alla Continassa.



Foto e video dall'allenamento bianconero in Continassa nella nostra gallery dedicata.