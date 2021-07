Allenamento in corso alla. Non c'è la "classica" domenica di riposo. I bianconeri hanno iniziato questa mattina la prima e unica seduta della giornata, i ragazzi dopo una settimana di doppie sedute avranno infatti il pomeriggio libero. Come ieri, esercitazioni tecniche e lavoro sul possesso palla, allenamento poi concluso dalla classica partitella con focus sulla fase atletica. La novità è proprio questa: niente sgambata o palestra nel pomeriggio, ma liberi di poter rientrare nelle loro abitazioni.