La Juve oggi ha sostenuto uno degli ultimi allenamenti in vista della sfida di venerdì con il Lione. I giocatori sono arrivati alla Continassa nel primo pomeriggio, intorno alle ore 14. Con loro, presenti anche Pavel Nedved e Fabio Paratici.





Dybala è invece arrivato ancor prima al centro sportivo bianconero: la Joya, che sta tentando il recupero in extremis per esserci con il Lione, è infatti arrivato alla Continassa già alle 12.30. C’è ottimismo per l’impiego di Dybala contro i francesi.