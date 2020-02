Alle ore 14.15 di oggi è invece iniziato l'ultimo allenamento alla Continassa, prima della partenza per Lione, che avverrà al termine della seduta. Maurizio Sarri parlerà in conferenza stampa dal Groupama Stadium alle ore 19.30.- Da pochi minuti è iniziato l'allenamento dellaalla Continassa, in vista della partita di domani contro il Lione. Clima freddo, cielo nuvoloso: tutti in campo agli ordini di Mauriziopoi, al termine della seduta, la partenza per, dove questa sera alle 19.30 il tecnico bianconero parlerà in conferenza stampa, nell'immediata vigila dell'importante sfida. Attesa per conoscere le condizioni fisiche di Gonzalo, apparso in ripresa negli ultimi giorni. La sua presenza è ancora incerta. In campo con i compagni c'è ancheTra sorrisi e concentrazione, i giocatori della Juve si riscaldano con un torello.La squadra intorno alle 18 partirà con un volo verso la città francese. Alle 19.30 è prevista la conferenza stampa di Maurizio Sarri al Groupama Stadium.