La Juve torna in campo in vista della finale di Coppa Italia, in programma mercoledì 17 giugno alle ore 21 a Roma, allo stadio Olimpico. La squadra ha iniziato l’allenamento alla Continassa in tarda mattinata, agli ordini di Maurizio Sarri. Il gruppo è al completo, e comprende dunque anche i giocatori che ieri hanno svolto lavoro di scarico dopo la partita con il Milan.



Prime prove di formazione in vista del Napoli, mentre si tenta di recuperare almeno per la panchina Gonzalo Higuain. Tra i dubbi maggiori di Sarri chi affiancare a Bentancur a centrocampo: risale Khedira, che contende una maglia a Pjanic e Matuidi.