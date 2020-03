La semifinale di ritorno di Coppa Italia con il Milan è stata rinviata a data da destinarsi, ma la Juve non si ferma e questa mattina è scesa in campo per la consueta seduta d'allenamento. Il gruppo è sceso in campo alla Continassa intorno alle ore 12.45. La Juve si allena dunque in vista della sfida con l'Inter, che potrebbe alla fine disputarsi in questo weekend, forse già domenica, al posto di lunedì, data inizialmente indicata. Secondo quanto appreso da IlBianconero Cristiano Ronaldo è presente all'allenamento odierno.