Continuano le voci su Juve-Milan, a porte chiuse o aperta ai tifosi bianconeri. La squadra attende notizie certe sulla sfida di mercoledì, e questo pomeriggio è scesa in campo alla Continassa per la consueta seduta d'allenamento. Agli ordini di Maurizio Sarri la Juve ha iniziato la seduta poco prima delle 16. Il tecnico per la partita col Milan è pronto a schierare la formazione migliore possibile, in quanto la Juve non scende in campo da una settimana a causa del rinvio della sfida con l'Inter. In attacco dunque spazio a Ronaldo, in porta dovrebbe esserci invece Buffon. La sessione si è conclusa poco dopo le 17.30, con il comunicato della società che, in attesa di capire le ufficialità di Lega e Regione, ha confermato il programma della vigilia, con la conferenza di Sarri prevista per le 17.45.



Ecco il comunicato: "​Allenamento pomeridiano per gli uomini di Sarri, che sono ritornati al lavoro in vista della sfida di mercoledì sera all’Allianz Stadium contro il Milan (calcio d’inizio alle 20.45), match valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Nella sessione odierna, la squadra si è focalizzata dunque sul lavoro di preparazione alla gara contro i rossoneri. Domani, vigilia di Juve-Milan, l’allenamento è in programma al pomeriggio, così come la conferenza stampa di Maurizio Sarri che inizierà alle 17.45".