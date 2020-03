Terminato nel primo pomeriggio l'allenamento della Juventus alla Continassa. I bianconeri sono scesi in campo al centro sportivo bianconero attorno alle 12 per preparare la prossima partita di campionato contro l'Inter, in programma domenica sera alle 20.45 all'Allianz Stadium che però sarà chiuso. La Juve torna in campo per la prima volta dopo 11 giorni, tanto è passato dalla sfida di Lione. Come riporta Sky Sport, in ottica formazione c'è un dubbio in difesa tra De Ligt e Chiellini, a centrocampo potrebbe toccare ancora a Pjanic mentre davanti CR7 è sicuro del posto con Dybala, facile che il tridente possa essere completato da Gonzalo Higuain.



IL COMUNICATO - "Domenica, 8 marzo, si riparte da Juventus – Inter, con fischio d'inizio alle 20:45 e i ragazzi di Mister Sarri, a due giorni dalla gara, continuano a lavorare per preparare al meglio la sfida. I bianconeri, alla Continassa, dopo il riscaldamento, hanno lavorato con il pallone: “torello”, prima, e infine un focus sulla tattica. Giorgio Chiellini è rientrato con il gruppo.

Domani la squadra si ritroverà al pomeriggio e, in ottemperanza alle restrizioni attualmente vigenti, sabato 7 marzo, la conferenza stampa di Maurizio Sarri, alla vigilia della gara Juventus–Inter, non avrà luogo".​



