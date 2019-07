Your browser does not support iframes.

Dopo l'approdo a Singapore e una mattinata destinata a eventi con i tifosi e dichiarazioni in conferenza stampa, per la Juventus è tempo di allenarsi, per la prima volta di fronte al pubblico in Asia. Sessione a porte aperte per Maurizio Sarri e i bianconeri, impegnati prima con il lavoro muscolare e poi in una partitella, di fronte agli occhi entusiasti dei supporter di Singapore. Domani l'esordio in amichevole, alle ore 13.30, contro il Tottenham in International Champions Cup.



Tutte le foto e i video dell'allenamento bianconero sono nella nostra gallery dedicata.