E' in corso l'allenamento della Juventus alla vigilia del match di Supercoppa contro la Lazio. I bianconeri sono appena scesi in campo sul terreno di gioco dell'Al Hilal e fino a pochi minuti prima dell'inizio della sessione di allenamento si sentivano in sottofondo le preghiere provenienti da un minareto. Un classico della cultura islamica che ormai è presente anche in tante grandi città europee come ad esempio Londra dove Sarri ha vissuto lo scorso anno.Ipotesi tridente? Chi sa, per ora non sembra visto che come ha detto lo stesso Sarri "tutti sono sembrati molto stanchi".