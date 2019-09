Allenamento del pomeriggio terminato intorno alle 19: la Juve si prepara in vista della sfida di Madrid, dove al Wanda Metropolitano affronterà l'Atletico. Ancora lui, ancora il Cholo Simeone sulla strada dei bianconeri, che negli ottavi della scorsa edizione della massima competizione europea si trovò a fronteggiare l'arcigna formazione del tecnico argentino. Una condizione non esattamente ottimale: ma la Juve prova a sfatare il mito del Wanda e a stupire tutti. Anche l'Atleti arriva da un momento difficile: ha subito una brutta sconfitta nell'ultimo turno di campionato. E allora, rieccoci. Con una seduta che avrà dato indicazioni, in attesa delle ultime sugli infortunati.