La Juventus è scesa in campo oggi alla Continassa per l'allenamento della vigilia. Infatti, domani sera alle 21.45, all'Allianz Stadium, i bianconeri di Maurizio Sarri affronteranno il Lecce di Liverani. Per questo, il tecnico toscano si è concentrato su un allenamento tattico, con preparazione alla partita e partitella in famiglia. Domattina, ancora, la Juventus scenderà in campo per la rifinitura. Ecco il comunicato del club: "Domani sera la Juve sarà di nuovo in campo, sempre alle 21.45, contro il Lecce. Si gioca all’Allianz Stadium, e in vista della partita la squadra si è allenata nel tardo pomeriggio di oggi alla Continassa, agli ordini di Mister Sarri. Preparazione alla sfida e partitella il menu di lavoro di oggi per il gruppo, che domattina è atteso dalla rifinitura del giorno gara".