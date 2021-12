"Si torna subito al lavoro: fra due giorni all’Allianz Stadium contro il Malmo si conclude il cammino dei bianconeri nella prima fase della Champions League 21/22.La squadra dunque è tornata ad allenarsi oggi, dedicando una seduta di scarico per chi ha giocato ieri, in campo invece per il resto del gruppo.Gruppo che domani, in tarda mattinata, svolgerà la rifinitura (che nei primi minuti, come sempre, sarà trasmessa in diretta da Juventus Tv).Alle 14.30 è prevista invece la conferenza stampa dei bianconeri in diretta, sempre su Juventus Tv, dalla sala conferenze stampa dell’Allianz Stadium."