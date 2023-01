La Juve riapre le porte della Continassa, per un allenamento speciale, davanti a tifosi e media. Su IlBianconero.com, il racconto in diretta della seduta guidata da mister Allegri.



13.15 - Termina qui l'allenamento di oggi, tra gli applausi del pubblico.



13.10 - Una gemma, in chiusura: Locatelli palleggia, palleggia, palleggia... e gira al volo, fino al gol. Applausi scroscianti dalla tribuna.



12.55 - Partitella 'a corsia' adesso per la Juventus. Porte più vicine, provando a sfruttare l'ampiezza. Bonucci e Rabiot non partecipano all'esercizio: lavorano a parte.



12.45 - Allegri riorganizza la sua Juve: 3-4-2-1, con indicazioni chiare per Milik e Di Maria. Intanto, gol di Kean a referto.



12.38 - Di Maria show alla Continassa: altro gol per il Fideo. E si chiude così la partitella di oggi.



12.32 - Di Maria più Chiesa: sembra che il 4-3-3 funzioni. Due gol in pochi minuti per gli uomini in pettorina verde.



12.28 - Allegri testa il 4-3-3; il tridente è composto da Chiesa, Kean, Di Maria.



12.27 - Serpentina di Alex Sandro, che scarta tutti e trova l'1-1.



12.25 - Prima partitella: pettorine contro senza. Senza pettorina Pinsoglio; Danilo, Bonucci, Huijsen; Aké, Locatelli, Miretti, Kostic; Soulé, Di Maria; Milik. Con pettorina: Szczesny/Perin; Gatti, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Paredes, Rabiot, Fagioli, Iling; Chiesa, Kean.



12.20 - 1-0 per la squadra A: arriva la rete di Milik.



12.20 - Al via la partitella. 352 contro 3421. Ecco le squadre:

A) Pinsoglio, Danilo, Bonucci, Riccio/Huijsen; Aké, Locatelli, Miretti, Kostic; Di Maria, Soulé; Milik.

B) Perin/Szczesny, Gatti, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Fagioli, Paredes, Rabiot, Iling; Chiesa, Kean.



12.10 - Ultima parte di corsa, con scatti da metà campo. Rabiot lavora a parte in questo segmento d'allenamento. Ora squadra a colloquio con Allegri.



12.05 - Presente anche Federico Cherubini, a colloquio con Max Allegri e Gianluca Pessotto.



11.55 - Mini torello in corso, gruppo diviso in 3. Arriva mister Allegri, accompagnato da Pessotto.



11.50 - Inizia la parte di riscaldamento per i bianconeri, tra gli applausi dei tifosi.



11.45 - Il gruppo scende in campo: inizia l'allenamento della Juventus. Bonucci è con i compagni, anche McKennie è in gruppo. De Sciglio, Pogba, Vlahovic e Cuadrado svolgeranno il test nel pomeriggio.