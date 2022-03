di Cristiano Corbo, inviato alla Continassa



13.00 - Anche per Alex Sandro allenamento differenziato: iniziato al termine della seduta dei compagni.



12.55 - Finisce qui l'allenamento: Allegri saluta il pubblico. Resta Vlahovic a calciare verso la porta.



12.50 - E arriva anche il gol di Vlahovic. Bella azione in ripartenza della Juve, che lavora bene il pallone verso Morata. Da sinistra al centro, per Dusan: gol facile.



12.33 - Primo gol della partitella: lo segna Moise Kean.



12.30 - Lavoro personalizzato, programmato in palestra, per Danilo e per Rabiot.



12.25 - Si vede anche Dybala in campo: si allena a parte, con un lavoro specifico differenziato.



12.20 - Cambia ancora il regista: adesso è Miretti a gestire l'azione.



12.15 - La frase di Allegri ad Arthur: "Bravo! Allora se lo vuoi, sei bravo!"



12.15 - Prosegue il lavoro sul possesso, stavolta il ruolo di regista - con pettorina blu - ce l'ha Locatelli.



12.05 - Nuova parte della seduta incentrata sul possesso palla. Squadra divisa in due, con Arthur jolly centrale a smistare i palloni. Anche i portieri aiutano nell'uscita dal basso.



12.00 - Rabiot lascia il campo mentre la squadra si prepara a cambiare esercizio di riscaldamento.



11.50 - Si vede anche Allegri: a colloquio con Cherubini, in attesa del termine della parte di riscaldamento.



11.40 - Assente anche Cuadrado, oltre ad Alex Sandro; Bernardeschi c'è. Out Dybala, Bonucci, Zakaria e naturalmente McKennie, Chiesa e Kaio Jorge. Aké in palestra.



11.35 - Breve discorso di Allegri alla squadra prima dell'inizio della seduta, che parte con i classici esercizi di riscaldamento.



11.30 - Sono presenti ben 9 giocatori dell'Under 23, aggregati alla prima squadra. Inizia ora la seduta dei bianconeri, con l'arrivo del gruppo dei big di Allegri.



11.10 - Scendono in campo i primi giocatori bianconeri: lavoro a parte per Chiellini e De Sciglio, nella parte esterna del campo, con un preparatore personale.





Allenamento aperto alla Continassa: la Juve torna a lavorare davanti ai tifosi e alla stampa, con una seduta particolare, che raccoglie l'entusiasmo degli spalti e la voglia di raggiungere un obiettivo concreto come il quarto posto.



Su IlBianconero.com, la diretta testuale della seduta; qui in alto, il video dell'intera seduta dall'account Facebook della Juventus.