La Juve torna al lavoro in vista della sfida di domani contro il Milan, in programma a San Siro con fischio d'inizio alle ore 21.45. Allenamento alla Continassa per il gruppo con a capo Maurizio Sarri.





Domani il tecnico bianconero dovrebbe confermare il 4-3-3, con Gonzalo Higuain al posto di Dybala e Rugani che sostituirà De Ligt, squalificato come l’argentino. Da monitorare le condizioni di Chiellini e Alex Sandro, il cui recupero procede bene.