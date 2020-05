In attesa della ripresa degli allenamenti di squadra prevista per il 18 maggio, i giocatori della Juventus continuano il lavoro individuale alla Continassa. Una decina i presenti nella sessione mattutina, tra i quali Bonucci, Bernardeschi, Ramsey e Dybala, guarito da quasi una settimana dal coronavirus e voglio di riprendere in fretta la condizione fisica ideale. Con l’inizio delle sessioni di squadra, si rivedranno i bianconeri rientrati dall’estero in maniera scaglionata. Data da segnare sul calendario quella del 18 maggio, perché il primo che si rivedrà al JTC sarà proprio lui, Cristiano Ronaldo, rientrato a Torino il 4 maggio. Lunedì terminerà la sua quarantena e potrà così varcare i cancelli del centro sportivo. Il giorno successivo, il 19 maggio, sarà la volta di Szczesny e De Ligt, poi Khedira e Matuidi il 20. Poi toccherà ai brasiliani Douglas Costa e Alex Sandro, il 21 maggio. Ancora assenti Adrien Rabiot e Gonzalo Higuain: uno in Costa Azzurra, l’altro in Argentina, entrambi per motivi differenti ma con un dato di fatto: non ci saranno alla ripresa di gruppo.