La Juventus si è allenata in mattinata alla Continassa. Tra poco uscirà il report del club bianconero che svelerà se Cristiano Ronaldo era presente alla seduta. Ieri CR7 non ha preso parte all'allenamento al centro tecnico bianconero per il persistere della sinusite che l'ha costretto a saltare il match di mercoledì sera contro l'Udinese in Coppa Italia. Secondo quanto filtra, tuttavia, Ronaldo non dovrebbe essere a rischio per la partita di campionato in programma domenica sera contro il Parma.