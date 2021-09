Juventus.com riporta il resoconto dell'allenamento di oggi. Ecco il comunicato ufficiale."​All’indomani del successo 3-2 in casa dello Spezia, con i gol di Kean, Chiesa e de Ligt, la Juventus si proietta subito alla prossima gara di campionato: domenica 26 settembre, alle 12:30, all’Allianz Stadium arriva la Sampdoria. Il calendario non concede pause e l’obiettivo è dare continuità alla vittoria in terra ligure.Il gruppo si è ritrovato questa mattina allo Juventus Training Center: scarico per chi è sceso in campo all’Alberto Picco, poi esercitazioni con sfide sulle conclusioni e partitella finale. Domani, antivigilia di Sampdoria-Juve, l’appuntamento è fissato per il mattino".