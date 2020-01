Allenamento al mattino per la Juventus. I ragazzi di Sarri torneranno ad allenarsi al centro sportivo bianconero in vista della sfida di domenica - a pranzo - contro la Fiorentina. In gruppo ieri si sono rivisti Pjanic e Cristiano Ronaldo, che hanno svolto una serie di allenamenti personalizzati in ottica viola e che già hanno lavorato collettivamente. Con loro, ecco De Sciglio: scagionato ormai lo scambio che l'avrebbe visto prendere la strada verso Parigi (con Kurzawa impegnato nel percorso inverso), il difensore da due giorni svolge l'intera seduta con la squadra. Non l'ha fatto De Ligt, ma non sembra a rischio verso la sfida di domenica.